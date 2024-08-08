“憲法”法庭律師費也被批　藍委轟綠倒果為因

藍委翁曉玲受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月8日電（記者 張嘉文）“憲法”法庭6日針對“立法院”職權修法“釋憲”案進行言詞辯論，全案將於3個月內宣判。其中，“立法院”推出4位訴訟代理人，共花費新台幣186萬元律師費，尤其民眾黨推派的律師一人就拿80萬元報酬，引來綠營批評。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆今天說，這是倒果為因，民進黨一開始不聲請“釋憲”，接受“國會”改革，不就不用花這些律師費了嗎？



代表“立法院”出席“憲法”法庭的國民黨籍“立委”翁曉玲也說，我們是站在被動的立場，既然包括民進黨團在內共4個機關都要挑戰“國會”改革法案，當然需要委聘律師還有專家學者擔任訴訟代理人，一起捍衛“國會”改革法案，訴訟費用本來就是需要花的，她無法理解這有什麼好批評的。



根據政府採購網資料，此次“憲法”法庭攻防中，“立法院”共聘請4名訴訟代理人，花費公帑186萬元；聲請“釋憲”方則花費150萬律師費，其中民進黨團的45萬元為自費。民進黨團幹事長吳思瑤今日指出，“立法院”所委任律師的花費上是否合理正當，社會自有公評。



賴士葆今天在“立法院”受訪時對此強調，民進黨再怎麼野蠻，也要尊重“國會”多數，民意多數是希望有“國會”改革法案，每份民調大概將近6成都支持“國會”改革，民進黨事後不要聲請“釋憲”，不就好了，現在也不會有律師費用的問題。



賴士葆說，尊重“國會”多數不就得了，都沒有這些事，民進黨不能在野的時候，主張一定要“國會”改革，在朝的時候，就把“國會”改革掐死。