許淑華表揚模範父親　下班要帶老爸吃大餐

南投縣長許淑華頒獎表揚南投縣模範父親。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月8日電（記者 方敬為）南投縣政府歡慶8月8日父親節，今天舉辦“慶祝父親節暨全縣模範父親表揚大會”。中國國民黨籍縣長許淑華親自頒獎勉勵17位入選者，場面溫馨。她笑稱，上班時間表揚縣內模範父親，下班要帶自己的爸爸去吃大餐慶祝，不然會被說“母親節呷龍蝦，父親節跑到沒半個”，祝天下為人父者父親節快樂！



南投縣政府民政處選在父親節當天舉辦“全縣模範父親表揚大會”，由縣內13個鄉鎮市公所提報名單，最終共有17名獲選2024年度模範父親，8日在日月潭經典大飯店接受表揚，包括縣長許淑華、藍委馬文君、南投市長張嘉哲等人共同頒發匾額、中堂、花束等紀念品。



今年入選全縣模範父親，最年長的103歲，最年輕的則是60歲，許淑華展現親和力，一一牽住獲獎人的手領他們上台領獎，對行動不便坐輪椅的得獎者，許淑華也蹲下來頒獎致意，民眾大讚很親切！



許淑華表示，感謝模範父親們在本身修為及子女教養上，無論是扮演家庭堡壘、社會支柱，都能對社會國家各個層面奉獻與付出，值得我們給與最崇高的敬意，同時也祝福所有爸爸們父親節快樂。



許淑華並透露，她下班也要與自己的父親過節吃大餐，要不然會被說“母親節呷龍蝦，父親節跑到沒半個”。她也鼓勵大家，愛要及時，有時間、有機會就多陪陪父母親，聯繫家庭感情。



許淑華的父親許天送曾擔任兩屆南投市民代表會主席，為南投資深政治人物，已高齡八旬。2022年許淑華當選縣長，雖然行動不便，仍出席就職典禮慶賀，展現父女情。

