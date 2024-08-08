罷捷再啟！陳其邁肯定黃捷也尊重多元意見

高雄市長陳其邁與市議員李喬如。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月8日電（記者 蔣繼平）前罷捷發言人徐尚賢昨天宣布罷免高雄第六選區民進黨籍“立委”黃捷第1階段即日起啟動，目標明年2月前連署3500份。對於黃捷二度面臨遭罷免危機，陳其邁今天受訪時肯定黃捷問政及服務非常認真，且黃捷面對政治不同意見也非常有經驗。陳其邁也表示尊重民主社會不同的多元聲音。



高雄2020年罷韓後興起一股罷免綠營議員浪潮，當時鳳山選區無黨籍議員黃捷是唯一成案的罷免案，隔年2月投票結果，同意票5萬5261票，不同意票6萬5391票，由於有效同意票數未達鳳山區選舉人總數四分之一以上，且不同意票數大於同意票數，最終罷免失敗。



前罷捷發言人徐尚賢二度發動罷捷，徐昨天宣布提議書第一階已經上線，目標明年2月前連署3500份。徐並批高六選區（前金、新興、苓雅、鼓山、鹽埕）不需要只會作秀擺拍的“立委”、不需要只會監督在野黨的“立委”、不需要只會說謊當賊的“立委”，並稱“掃除黃賊，高六清捷，罷免黃捷高雄就清潔”。



針對罷捷議題，曾當黃捷加入民進黨的介紹人且去年大力輔選黃捷轉戰高六選區的陳其邁8日在高雄流行音樂中心接受媒體聯訪表示，黃捷在“立法院”、內政委員會都非常認真開會，有重要的法案也都非常努力把關審查，地方服務也非常認真。對於一些政治不同的意見，黃捷非常有經驗。