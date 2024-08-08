李縉穎談藍備戰新竹市長　邱臣遠：專心市政

邱臣遠受訪表示目前最重要的工作就是專心市政。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月8日電（記者 盧誠輝）針對中國國民黨新竹市黨部主委李縉穎首度鬆口備戰新竹市長，邱臣遠今日出席活動時表示，就他個人而言就是專心市政、認真工作，如何有效延續高虹安過去所提出的政見跟相關政策的推行，是他現在最重要的工作。



邱臣遠今日出席“新竹市龍山公園曁周邊環境改善工程”啟用典禮，包括國民黨籍新竹市議員張祖琰和林慈愛、民進黨籍的鄭美娟、劉彥伶、曾資程和劉崇顯、台灣民眾黨籍的李國璋和宋品瑩、時代力量的蔡惠婷、無黨籍的陳啟源等人都到場出席。



針對已退出民眾黨的新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年遭停職，高若在12月25日任期過半前請辭，新竹市長就將補選，若過半任期後才請辭或遭罷免成功，新竹市長則將改由“中央”派代。因此不管未來新竹市長是否進行補選或2026地方選舉，已成為全台矚目的焦點。面對未來新竹市的詭譎政局，李縉穎昨日接受中評社訪問首度鬆口藍營目前正積極備戰新竹市長。



邱臣遠在會後接受媒體聯訪時表示，就他個人而言就是專心市政、認真工作，如何有效延續高虹安過去所提出的政見跟相關政策的推行，是他現在最重要的工作。



李縉穎今日則回應指出，他個人沒有表不表態的問題，也沒有表態這件事情，因為現在也沒有選舉這件事，就像國民黨主席朱立倫說的，現在根本就不存在這件事，所以根本不存在這個議題，未來新竹變化很大，因為高虹安的官司是不確定的，不知道未來官司怎麼走？高的動向也不知道會怎樣？這些都充滿變數。