馬文君：台灣戰備若全照美國指示必然成錢坑

藍委馬文君。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月8日電（記者 方敬為）馬英九日前提到，如果軍購變成美國共和黨總統候選人特朗普口中的“保護費”，就會變成“錢坑法案”。中國國民黨籍外交“國防”“立委”馬文君接受中評社訪問表示，台灣在“國防”戰略方面，還是要有一定的自主性。若真以繳保護費的概念，對美國的指示照單全收，買了不該買的軍備，或不適當的武器，必然成為錢坑，甚至連作戰都恐怕有負面影響，不可不慎。



馬英九日前在泰國曼谷演講時說，備戰有其必要，但高昂軍費對台灣是沉重的負擔，尤其若軍購變成繳保護費，“國防”預算等於錢坑法案，會拖垮台灣的財政。相關說法遭民進黨批評“貽笑國際”。



馬文君8日出席“南投縣2024年模範父親表揚大會”，針對台灣防務預算成為錢坑的風險受訪表示，馬英九的擔憂事實上是有所本，民進黨政府執政之下，台灣相關預算的編列額度屢創新高，明年“國防”預算初估將達新台幣4600億元，加上特別預算上看6300億元，再創歷史新高。可是這些錢是否花在正確的地方，是否花得有意義，台灣有沒有變得更安全，還是反而排擠到其他財政項目？有待商榷。



馬文君認為，台灣在戰略部署上仍需要一定程度的自主性，其實軍方對於台灣在戰略上所需的軍備、武器等相關需求，都非常清楚，也明白哪些項目是必要的，哪些是多於的，台灣保持“國防”戰略自主，在真正面對緊急事態時，才能夠有能力即時因應。



馬文君說，美國當然可以對台灣的防務提供意見，可是若要以保護費的概念，要求台灣增加相關支出，有時候可能賣給台灣不需要的軍備，或者不適當的武器。台灣花了錢，卻不見得對防務有所幫助，那就真的會成為錢坑，這對整體的防衛作戰也都會產生負面影響。

