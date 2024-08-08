台政府擬4年353億推節能　節電206億度

左起，黃世杰、陳世凱、劉世芳及連錦漳出席“政院”會後記者會者。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月8日電（記者 鄭羿菲）台灣電力夠不夠用，一直是朝野、產業界關注焦點，“賴政府”一方面堅持“非核家園”神主牌，另一方面“行政院”8日通過“經濟部”“深度節能推動計劃”，編列4年新台幣353億元經費，鼓勵民間“節能”，包括瞄準企業落實節能改善，並盯上1357萬家住家老舊家電汰舊換新補助等，預估促進節電206億度。



民間住戶老舊家電換新補助部分，為鼓勵民間持續汰換冷氣機與電冰箱，擬編列136億元，補助408萬台，到2026年前補助每台3000元，估每年可節電44億度。



陳世凱轉述“行政院長”卓榮泰裁示，節能有助提升能源自主，強化“國家”及企業韌性。家電汰舊換新補助的推動，2年來節電成效良好，民眾反應熱烈。請“經濟部”持續擴大辦理，鼓勵民眾2026年前，將老舊家電更新為節能達50%的一級能效的產品。淨零碳排是生產及生活方式的全面轉型，後續請“經濟部”及各部會，與民間攜手合作，加速推動相關工作。



“行政院”8日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人陳世凱主持，“內政部長”劉世芳、“法務部次長”黃世杰、“經濟部次長”連錦漳出席。



深度節能推動計劃，對年用電量1576億度的4900家大用戶方面，透過法規要求及提供投資抵減的誘因，促企業積極參與節能行動；針對每年用電483億度的134.9萬家中小型用戶，以扶植ESCO協助節能改善，包括節能服務團專家進場診斷輔導、媒合及鼓勵ESCO與用戶採用具成本效益方式讓企業節能等方式，擴大ESCO量能服務更多用戶落實節能。