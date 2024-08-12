淡水漁人碼頭仲夏煙火秀　6萬人共度浪漫夜

2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動11日舉辦開幕煙火秀，約6萬人到場欣賞。（新北市政府提供） 中評社新北8月12日電／新北市“淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂”活動11日晚舉辦煙火秀，活動以七夕情人節為主題。首先由無人機展演揭序幕，接著施放燦爛煙火，主辦單位估約吸引6萬人湧進欣賞這場煙火秀。



仲夏夜晚的漁人碼頭不只煙火浪漫，還有情人節限定水舞，8月16日前來漁人碼頭，就能欣賞到情人節限定版的光雕水舞展演，每日首末場(晚間7點、9點)水舞更結合雷射燈光秀一同展演，千萬別錯過！



新北市政府表示，漁人碼頭11日下午就陸續湧現人潮，於晚間7時50分以無人機燈光秀揭開序幕，透過200台無人機排列出充滿愛情元素的趣味圖案。從戀人情話傳遞、相遇相識到送出定情禮物，有如在淡水的夜空中譜出一段愛情故事。



市府指出，接著於8時進行“淡海情緣”主題煙火施放，3階段依序展演“緣定淡水”、“夏日嬉戲”及“鵲橋之約”等節目內容，除呈現出浪漫的七夕情人節主題，不斷綻放的燦爛花火，讓在場所有人都看得目不轉睛，紛紛拿起手機拍下美麗景像。



主辦活動的新北市政府漁業及漁港事業管理處初估，約6萬人湧進漁人碼頭追煙花，感受延續七夕情人節的浪漫氛圍。



新北市副市長劉和然表示，新北市2019年起推動“嗨漁港”，於暑期在淡水漁人碼頭辦理“仲夏繽紛樂”活動及施放煙火，已成為在地年度盛會，也創造淡水河左岸及右岸夜經濟。民眾若錯過11日晚間的煙火秀，9月8日還有1場活動閉幕煙火秀，歡迎熱愛璀璨花火的民眾，相約淡水享受浪漫的夜晚。