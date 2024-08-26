中評鏡頭：鹿港昔日軍方電台有護城河、哨塔

“中央廣播電台鹿港分台”閒置，大門深鎖。（中評社 方敬為攝） 電台主建物外的噴水池已雜草叢生。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化8月26日電（記者 方敬為）彰化縣鹿港鎮保留最大規模的國共對峙時代軍事遺跡“中央廣播電台鹿港分台”，過去是鹿港人心中最神祕的角落，該電台過去負責對大陸地區播送電波心戰喊話，周邊戒備森嚴，還有軍人站崗，電台周圍並築有護城河、哨塔等設施，防止外人侵入，成為鹿港鎮特殊地景，隨著時代演變而閒置，未來擬活化為“台灣之音廣播園區”，呈現該機構歷史。



“中央廣播電台”成立於1928年的南京丁家橋，1949年隨中國國民黨來台，1980年中央廣播電台改隸屬於軍方，並對大陸地區播送電波，鹿港分台當年內有臨時播音間，以備台北總台遭受攻擊後接手相關節目製作。



該電台過去鼎盛時期，為全天24小時對大陸播送電波，工作人員達50餘位，主要負責各項設備維護管理，以確保運作正常。當年軍方還會派員駐紮站崗，甚至在電台周邊築起護城河、哨塔等防護設施，戒備森嚴，是鹿港老一輩人眼中的神祕角落。



央廣鹿港分台擁有珍貴的國共對峙時期播音資料，加上全台罕見的特殊軍事技術地景，2018年登錄為文化景觀，未來擬活化為“台灣之音廣播園區”，並開放民眾參觀，呈現該機構歷史。