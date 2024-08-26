中評關注：盧秀燕如何不落入侯友宜困境？

台中市長盧秀燕如何避免落入侯友宜大選困境是重要課題。（中評社資料照） 中評社台北8月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台中市長盧秀燕若有意競選2028大位是否該爭取明年黨魁，近來引起熱烈討論；尤其她每到假日常跑外縣市行程，都被解讀是在鴨子划水佈局。但綜觀藍營選局，盧秀燕真要競選大位，似須思考如何不落入2024侯友宜困境。



侯友宜2024大選面臨了在市長任內的高民調支持度，但投入競選後卻開高走低，政界普遍分析，就是因侯一開始想複製市政不沾鍋態度，將競選市長那一套的“好好作代誌（好好做事情）”搬到大選上來使用，但進到深水區，就證明了效果不彰。



對照盧秀燕現在的處境，和當初尚未投入大選的侯友宜有很多相似處，因此更該思考的是，如何避免重蹈侯的覆轍。



而擺在盧秀燕面前第一課題為，是否該和現任主席朱立倫競爭明年的黨魁選舉。目前很多人分析，盧秀燕應該明哲保身，避免接下政治性非常高的黨務最高職位，除了可以不用煩惱全黨每年的龐大費用外，還可以躲掉2026年縣市長選舉成敗的政治責任，最重要的是接下黨魁，盧秀燕就不能只談市政，恐影響現在的高支持度。



但另外一面的思考則是，盧秀燕如果維持上述思考模式，可能就真的落入侯友宜當年處境，但將競爭黨魁視為爭取大位的練兵，早一步接受綠營的全面檢驗和挑戰，2028或許可以迎來升級的盧秀燕。



尤其在兩岸論述這一塊，是歷年大選每個候選人的大山，民進黨賴清德明顯要走的抗中、反中、新“兩國論”路線，盧秀燕在國民黨既有基礎上，如何呈現兩岸論述？