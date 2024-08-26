中評關注：小草退黨潮？柯P危機大噴發

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北8月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風暴，再加上負面爆料頻傳，都讓支持者的信任感岌岌可危，近期“柯粉”對民眾黨中央決策核心極其不信任，已出現“小草”退黨情事，情感層面非常複雜。未來，檢調偵辦中的京華城容積獎勵案若升高，柯文哲還能穩住這些死忠鐵粉。



2014當選台北市長進入政壇的柯文哲，2024大選好不容易拿到369萬票、得票26.46%，及政黨票304萬票、得票22.07%的好成績，但老問題是“柯粉”仍大於“小草”，柯文哲光環難全數轉移，難脫一人政黨的弊病。在大選激情冷卻後，可觀察到民眾黨的支持度多在2成上下移動，並未進一步固化，甚至成長。



柯文哲在8月9日爆發政治獻金爭議後，台灣民意基金會8月19日的民調中，民眾黨支持度已下滑到13.8%，比起上個月的16%少了2.2%，已顯示“小草”對民眾黨的信任度出現非常大的危機。民眾黨決策圈直到現在已半個月，都還無法有效地把整件事情說清楚，甚至每天都有新爆料出來，顯然公關處理手法並不被“小草”買單，小草不滿的情緒逐漸高漲。



知名“柯粉”護理師、前民眾黨員張喬瑜轟民眾黨副秘書長許甫、民眾黨籍“立法院”黨團陳智菡夫婦危機處理有問題，宣布退黨開了第一槍，不再當“小草”。無獨有偶，原民眾黨不分區“立委”名單排第17名、前公視董事徐瑞希也點名民眾黨籍“立委”黃珊珊助長財團剝削移工宣布退黨。雖張、徐2人退黨原因不同，但時間點意外吻合，也讓外界猜測民眾黨內似逐漸醞釀“退黨潮”。



觀察張喬瑜臉書，張喬瑜依然掛著柯文哲的照片，過去曾參與護理師社會運動，2024大選期間積極幫柯文哲、民眾黨辯護，而在選後，張喬瑜也積極參與民眾黨中央論壇、民眾黨新北市黨部活動，可以說張喬瑜代表了一部分柯文哲原本計劃經營成為民眾黨支持者“小草”的“柯粉”，以解決一人政黨的問題。張喬瑜等退黨，可以說柯粉轉型小草的計劃已瀕臨失敗邊緣，可預見民眾黨2026地方選舉會打得更辛苦。