墾管處：每日巡查陽傘出租管理　檢討契約

南灣整頓前後對照。（照片：“墾丁國家公園”臉書） 中評社屏東8月26日電／南台灣觀光勝地墾丁今年遊客人數雪崩式銳減，民眾指控業者坑殺觀光客，更爆出遊客在沙灘遭租傘業者驅趕。台內政部墾管處26日再次偕同警方針對轄區沙灘全面巡查，並已針對網友提供檢舉的照片進行調查，一旦查獲不遵守規定的業者，將立即依契約開罰、甚至終止契約合作，決不寬貸。



根據《中時新聞網》報導，對於民眾反映墾丁沙灘陽傘管理問題，墾管處日前出面回應已經改善，但網紅Cheap在粉專曬出墾管處“自打臉”沙灘影片，直言狀況根本沒改善。對此，墾管處表示，獲報後多次加強巡查管理，如有違法佔用將開罰絕不寬貸。



墾管處今天再次偕同警政署保七總隊第八大隊針對轄區沙灘全面巡查，墾管處表示，上午稽查時，業者沒有占用租用區域以外的情形。目前已針對網友提供檢舉的照片，進行調查，一旦查獲不遵守規定的業者，將立即依契約開罰、甚至終止契約合作，決不寬貸。



墾管處近期將邀集屏東縣政府、相關業者，針對現行沙灘招租契約內容，包含業者經營區域範圍全面檢討，並參採國際知名海灘的管理方式，檢討劃設的空間區塊，確保環境景觀 並保障遊客權益。



墾管處表示，“墾丁國家公園”南灣遊憩區沙灘分為4區，分別為業者招租使用的A、B、C區及非營運區；目前保留給遊客自由使用陽傘的沙灘空間，地點接近南灣遊客服務中心、南灣停車場。業者除附有經營外，亦應負責全區沙灘的清潔工作，未來將更積極督促業者遵守契約，若遇有違法立即開罰，以保障遊客權益。