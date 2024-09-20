桃園科技藝術節20日開幕　思考AI機遇

AI思考-記憶編碼器。（桃園市政府提供） 中評社桃園9月20日電／“2024TAxT桃園科技藝術節”於9月20日盛大開幕！今年首度移師桃園市中原文創園區舉辦，以“超智域：一場人與AI的競賽”為展覽主題，邀請來自台灣、日本、英國、意大利等地的14組科技藝術家參展，透過科技與藝術的結合，引領民眾深入思考在AI熱潮之下，當代人類如何面對科技及全新的道德挑戰。



本次展覽規劃AI風景、AI身體與AI思考等三個子題，以人類觀點討論AI人工智慧的靈魂、身體及場域，並向觀眾展示AI在現代社會中對人類文化、倫理和社會結構的潛在影響。透過藝術家及其作品，使人們能夠更全面地理解AI所帶來的挑戰與機遇。



在14組來自各地的藝術家中，包含了4組海外藝術團隊以及3組桃園在地藝術家，其中更有1組是與在地學生共創，凸顯了桃園與全球的藝術連結。展出作品中，更有包含晶片及顯示器產業龍頭的2組科技產業協力創作，展現桃園在地產業能量與文化藝術結合的成果。



台灣第一位使用四軸無人機進行創作的藝術家暨本次展覽策展人─羅禾淋，今年也邀請專業無人機團隊帶來三大類別的無人機藝術表演，包含雷射無人機結合當代舞蹈的表演、無人機與民俗技藝的融合以及百台無人機群飛展演。總共13場次的無人機表演，將於展期間的週末傍晚，在中原文創園區點亮桃園的城市風景。



今年正逢第3屆“桃園科技表演藝術獎”得獎作品出爐，此競賽結合了表演藝術、科技藝術、視覺藝術等三大領域的跨界合作，活動期間將同步於桃園首屈一指的專業舞台—桃園展演中心、米倉轉型的黑盒子劇場—米倉劇場及廣藝基金會的中型劇場—廣藝廳等3個場館進行首演，共同推動桃園的文化科技盛事！