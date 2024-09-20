抖音零食台校園流行　藍委林思銘要求查緝

卓榮泰（中）與邱泰源（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月20日電(記者 俞敦平)近日在抖音上非常流行的大陸製“蠟筆糖”在台灣校園內流行，遭到中國國民黨籍“立委”林思銘於今日院會質詢“行政院長”卓榮泰及台“衛福部長”邱泰源時質疑其安全性及合法性。他要求政府加強稽查與處罰。“衛福部”確認此類產品並未通過合法檢驗，並強調已展開相關行動以杜絕非法銷售。



近日，大陸製的抖音零食“蠟筆糖”在台灣校園中廣受學生歡迎，引起“立法院”的高度關注。在“立法院”質詢時，林思銘質疑該產品並未取得合法輸入許可，且未通過食品檢驗程序，對學童的健康構成潛在威脅。林思銘強調，近年來類似的大陸零食，如“魔芋爽”等，也曾因安全問題引發爭議。



“行政院長”卓榮泰回應，該產品的非法流通是由於網路平台的銷售行為盛行，政府部門將強化稽查，並呼籲家長及學生不要購買這類未經檢驗的產品。“衛福部長”邱泰源則確認，“蠟筆糖”未通過合法檢驗和輸入許可，已要求各地衛生局加強稽查並依法處理違法商品。此外，電商平台也接到通知，要求下架相關商品，以防止其持續在網路上販售。



不過，林思銘對政府的反應速度表示質疑，強調相關產品仍在網路平台上銷售，要求政府明確提出追蹤和處罰措施，避免這類未經檢驗的產品繼續流入市場。



卓榮泰回應，政府將會要求平台嚴格遵守台灣的相關安全法規，並協調“教育部”從學校端加強宣導，防止學生購買此類產品。