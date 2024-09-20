花蓮不如大陸三級城市　傅崐萁要卓榮泰想辦法

國民黨“立院”黨團總召傅崐萁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今天質詢“行政院長”桌榮泰時提及，在4月的大地震後花蓮總共成為孤島8次，這是台灣這塊土地上的人民，可是連大陸三級城市都不如，要卓盡快端出實際且有效的辦法解決。卓榮泰則回應說，跟大自然的競爭要和平相處，所以每次交通中斷，都會啟動海運、空運，也拜託民航業者要加強。



傅崐萁也提到，本月8日他才剛上火車要往台北，隨即被通知路又斷了，所有列車上的人通通都要下車，花蓮火車站像難民營一樣，一堆人趕著退票，觀光客不曉得如何離開花蓮，因此他將當天的車票印出來送給卓榮泰，希望卓能感同身受，盡快幫助花蓮建立一條安全回家的路。



由於傅崐萁之前在首次質詢卓榮泰時，雙方唇槍舌戰氣氛火爆，傅甚至一度拍桌要卓謙卑，卓則回嗆“我藐視“國會”了嗎？”等語，對照今天總質詢雙方都較溫和的氣氛，有非常大的不同。



卓榮泰今天率領“部會首長”到“立法院”進行施政報告並備質詢。



傅崐萁質詢時關心震後花蓮的交通，他表示，現在的蘇花公路，在清朝叫做蘇花古道，在日據時代叫做臨海道路，現在全台大概衹有花東人民，還比照孟加拉人民，在走百年前的蘇花古道，下個雨就癱掉，不是路癱而已，鐵路也停。



傅崐萁接著問卓榮泰，知到花蓮在4月的大地震後交通中斷幾次？卓說，這是大家共同關切的問題，每次大雨來就會交通中斷等語，傅就出聲打斷說，地震後到今天鐵公路中斷8次，花蓮成為孤島8次，這是台灣這塊土地上的人民，連大陸三級城市都不如。



新任“交通部長”陳世凱隨即上備詢台希望補充回應，但傅崐萁無意讓他回答。傅崐萁另外提到，花蓮這次的暑假住房率衹有5%，譬如台北花蓮的航線，一個觀光城市一年衹有200多班次，花蓮機場養蚊子，“交通部”睡著了嗎？



卓榮泰對此則表示，陳世凱已經有個計劃，正在實施，陳則補充說，未來星期一到五會有定期航班，傅崐萁對此才說“很高興你這麼說”。