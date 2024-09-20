韓國瑜：台澎金馬已迷惘　不知為何而戰

韓國瑜與台北市長蔣萬安（左）。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月20日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日表示，台澎金馬已經迷惘，不知為何而戰，不知為誰而戰，希望透過今年雙十慶祝“中華民國”生日快樂，讓大家樹立堅定的信仰，一起來愛“中華民國”，重新建立強而有力的愛國心。



2024年台灣雙十節慶祝晚會訂於10月5日晚間在台北大巨蛋舉行，韓國瑜、國民黨籍台北市長蔣萬安兩位人氣王今日一同舉行“‘中華民國‧生日快樂’2024國慶晚會在台北記者會”，說明雙十活動卡司以及索票辦法。



韓國瑜致詞時表示，“中華民國”國慶今年的主視覺很清楚，沒有任何贅字，大俗就是大雅，大雅就是大俗，“中華民國”乾乾淨淨、清清楚楚、明明白白、純純潔潔，“中華民國生日快樂”，這就是主視覺。



韓國瑜指出，我們希望藉此喚醒海內外所有熱愛“中華民國”的好朋友，人不分男女老幼，地不分東南西北、海內海外，大家一顆赤誠的心，來愛我們“中華民國”。



韓國瑜表示，傳統的三大節日，端午、中秋、春節之外，所有“國人同胞”最重視的就是“國慶”，10月5日雙十晚會也是幫“中華民國”進行暖壽大典。尤其這是第一次辦在大巨蛋，大家一定會很關切、重視。



韓國瑜表示，因為我們已經不知道為何而戰，不知道為誰而戰，不知道為哪一個國家而努力，希望藉著活動，讓我們長期迷惘的心，這些負面的都能夠去除。



韓國瑜表示，我們堅定的信仰必須樹立起來，就是四句話，“中華民國”是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，自由民主是我們的寶”，希望10月5日在歡樂開心之餘，我們能夠重新建立強而有力的愛國心。