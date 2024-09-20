檢方追查柯任內北士科案　約談多名公務員

台北地檢署。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電／台灣民眾黨主席柯文哲台北市長任內北投士林科技園區（北士科）T17、T18設定地上權案，遭質疑圖利新光人壽。台北地檢署今天指揮廉政署以證人身分約談多名台北市政府公務員，釐清北士科案的招商、簽約過程，目前正在偵訊中。台北市產業發展局長陳俊安表示，全案目前在檢調的偵辦程序中，市府全力配合檢調偵辦，釐清真相。



前台北市長柯文哲任內通過北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權案，新光人壽以新台幣44億元取得T17、T18地上權標案，金仁寶取得T16地上權標案。多名台北市議員質疑，新光人壽投標時免投資計劃書、3塊基地為何分開招標、權利金過低等。



台北市議會今年4月間組成專案小組調查，報告初稿8月20日出爐，直指北市府招標條件一再放寬，T17、T18免投資計劃書涉有行政缺失。另外，北檢5月間因接獲民眾告發，分案偵辦北士科案，案由為貪污治罪條例，柯文哲列為被告。



檢廉8月底針對北士科案展開偵查行動，以證人身分約談前台北市產發局長林崇傑、前台北市地政局長張治祥及業者共3人，訊後請回。廉政署今天再約談多名台北市府公務員作證，目前仍在偵訊中，稍晚不排除移送北檢復訊。