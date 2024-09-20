謝國樑為基隆招商引資　舅舅林伯豐現身支持

基隆市長謝國樑緊握舅舅、台玻董事長林伯豐的手。（照片：基隆市政府提供） 中評社基隆9月20日電（記者 張穎齊）綠營發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑將在10月13日投票，罷免門檻為7萬6979票。基隆市工商發展投資策進會20日舉辦產業論壇，由謝國樑主持，謝的親舅舅台灣玻璃董事長、三三企業交流會理事長林伯豐出席支持。此外擁有台灣民眾黨背景的策進會總幹事林有志介紹基隆的投資環境、計劃設計基隆科技園區，邀請海內外企業家投資基隆，招商引資，讓大家看到基隆市政府的市政表現。



基隆市工商發展投資策進會主辦“基隆產業投資環境參訪活動”，20日在基隆長榮桂冠酒店進行產業論壇對談交流。謝國樑與林伯豐舅甥相見歡，熱情互動。謝國樑的母親謝林曼麗是為台玻創辦人林玉嘉獨生女，林伯豐為謝林曼麗的親大哥。另外林有志曾有國民黨籍，現為民眾黨主席柯文哲辦公室特聘僱問兼台灣眾望關懷基金會董事。



基隆產業投資環境參訪活動今日上午已從和平島地質公園出發，再到長榮桂冠酒店進行產業論壇對談交流，下午則安排搭乘娛樂漁船前往基隆嶼生態島藝術創生導覽。活動由台灣工商聯理事長王明祥率多位知名企業家來訪基隆，包含台玻董事長林伯豐、太子企業集團執行長許顯榮與協進會理監事及各大企業主會員等約60人參加。



謝國樑表示，很高興看到有那麼多海內外知名企業家來到基隆實地走訪，基隆現有的投資環境已與以前大不相同，基隆已成全台頗具投資潛力的海洋城市，盼吸引更多企業來基隆投資興業。



謝國樑表示，50年代經濟發展之初，基隆就成為台灣首座工業產業發展的城市。他也著手從中期計劃，借助基隆捷運沿線發展，設立基隆科技園區，以及獎勵企業投資立體化、單一窗口審照制度等政策，加速吸引優秀企業落地基隆，同時透過國際學院合作培養人才，除進一步促進基隆經濟的發展外，也期望工商業界能提供寶貴建議供市府施政參考。



台灣工商企業聯合總會理事長王明祥表示，台灣工商聯已經成立迄今超過30餘年，協會宗旨就是促進台灣產業發展，基隆這座城市逐漸在蛻變當中，一定要給謝國樑一個大大的讚。



林有志指出，招商引資、友善投資環境一直以來都是工策會的工作與使命，持續努力讓基隆成為基北北桃區域、甚至全台最閃耀、蓬勃發展的海港明珠。