橘貓任高捷“蜜柑站長”　賣力值勤提升業績

人氣超高的高雄捷運蜜柑站長，21日在橋頭糖廠站值勤，“賣萌不賣票”。（高雄捷運-蜜柑站長臉書） 中評社高雄9月23日電／人氣超高的橘貓高雄捷運蜜柑站長，前天在橋頭糖廠站值勤，“賣萌不賣票”，且架式十足，融化許多粉絲的心。高捷公司估計，蜜柑站長今年實質帶來的營業額可能突破新台幣千萬元。



蜜柑2020年4月4日出生、雄性，原本是流浪貓，被高捷橋頭糖廠站人員認養，因為是橘色、蜷縮起來像橘子，遂被命名“蜜柑”，2020年9月正式上任高捷糖廠站貓站長。高雄捷運還為蜜柑開設Instagram帳號“krtcmikan”與Facebook粉專“高雄捷運－蜜柑站長”。蜜柑人氣快速散播，民進黨籍高雄市長陳其邁讓牠爬上辦公桌，蔡英文還專程南下到糖廠探班。



近年，蜜柑逐漸成為高捷、輕軌活廣告，嘗試跨足動漫與文創市場，高捷為牠開發系列貼圖與文創商品，累積至今近百種。去年首度參加高雄文博會，屢屢被粉絲包圍。今年再度參加台北文博會，又創下6天破百萬元的好成績，儼然從流浪貓翻身招牌貓。



高捷公司特別安排蜜柑到總部擔任形象大使，猶如高捷公司的“招財貓”。今年七月，高捷在捷運紅線R16左營站地下一樓穿堂，設立“蜜柑站長專賣店”，結合旅遊諮詢服務。