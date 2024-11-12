殲-35與F-16V差異　栗正傑曝這最可怕

美國賣給台灣的F-16V戰機。（照片：台灣軍聞社） 中評社台北11月12日電／中國大陸國際航空航天博覽會12日起在廣東省珠海市登場，解放軍殲-15D戰機首度在珠海航展亮相，同時據大陸央視軍事頻道報導，大陸空軍也發佈主題宣傳片“為你”，片中出現了殲-20戰機發射鷹擊-21導彈的震撼瞬間。對此，退役少將栗正傑昨日表示，“美軍給我們的飛機不過就是F-16V，而且我們花了那麼多錢，還沒買齊，解放軍各型各樣的飛機，尤其是殲-20、殲-35，最可怕的是他們的零件、組件都是他們自己製造的，就代表這可以源源不斷”。



綜合媒體報導，解放軍殲-35戰機是繼殲-20之後第二款匿蹤戰機，外型比殲-20小且酷似美軍的F-35A戰機，但機身較為纖細，引擎進氣口也較小，起落架及機鼻座艙外型則與F-35相近。殲-35在任務定位上可能將與殲-20組成大小、高低的任務組合，類似F-15與F-16、F-22與F-35。



栗正傑11日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，“在70年代，我們的空軍都還可以飛進去中國大陸裡面拍照，我自己的同學分享，當時一飛進去，機屁股就被鎖定，一樣會逼逼叫，但還是衝進去”。栗正傑感慨，“以現在解放軍繞台繞成這樣，我們只敢講說應變區，心裡真的很感慨。70年代到現在，差距就差了這麼多，你不得不承認這個現實，因為戰場上面武器是很殘酷的”。



栗正傑指出，“美軍給我們的飛機不過就是F-16V，而且我們花了那麼多錢，還沒買齊，解放軍各型各樣的飛機，尤其是殲-20、殲-35，最可怕的是他們的零件、組件都是他們自己製造的，就代表這可以源源不斷”。栗正傑最後也質疑，“對台灣來說，會不會跟烏克蘭一樣，美國的承包商要來這邊幫我們修飛機，如果打仗了這有可能嗎？”