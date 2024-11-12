蔡正元：民進黨恨柯文哲　會讓他在牢裡過年

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北11月12日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城圖利案將延押至明年1月5日，柯文哲放棄抗告。民眾黨尊重柯文哲決定，嚴正呼籲北檢“有證據就起訴，沒證據就放人”，別再對柯文哲進行人格抹殺。對此，前“立委”蔡正元11日在政論節目表示，民進黨內心非常恨柯文哲，一定會讓柯文哲在牢裡過年，蔡正元更爆料，傳說柯文哲去看他爸爸的時候，撂下一句“此仇不報非人也”，柯文哲要怎麼報仇不知道，但如果他還有一點能量，報仇將會翻天覆地。



蔡正元11日在政論節目《盧秀芳辣晚報》中表示，這很清楚，賴清德跟民進黨怎麼可能因為抗告就放你呢？何必白費力氣，這是不抗告的大理由



蔡正元說，再來陳佩琪把他們家裡的帳務所得公開，這也沒什麼了不起，表示陳佩琪家用的錢就是這些，其他的謝國樑給200萬就是公帳，是政治上的資金，每個“立法委員”都會有這種情形，沒什麼了不起，都會有公帳跟私帳，而且政治獻金跟貪污是兩回事。



蔡正元指出，民進黨因為內心非常恨柯文哲，他們有一個心結，就是柯文哲選台北市長是他們養出來的，現在柯文哲是背叛他們，所以現在就傾全力想毀滅柯文哲，心裡面就很急，各種東西抓來就亂打一通。



蔡正元說，這裡面就顯現出綠營的慌張，怎麼打個老半天，民眾黨還有支持度？這他們當然急，一定會讓柯文哲在牢裡過年。



最後蔡正元更爆料，“傳說柯文哲去看他爸爸的時候，撂下一句‘此仇不報非人也’，柯文哲要怎麼報仇我不知道，但如果他還有一點能量，報仇將會翻天覆地”。