柯上銬照遭民眾黨砲轟　公視英語頻道急下架

民眾黨痛批，Taiwan Plus網站在“台灣打擊貪腐”精選主題中，竟選用柯文哲上銬照片為主照。（台灣民眾黨臉書） 中評社台北11月12日電／公視英語頻道Taiwan Plus近期除將美國總統當選人特朗普稱為“重刑犯”引發爭議，其網站宣傳“賴政府”打擊腐敗，在“台灣打擊貪腐”精選主題中，竟選用台灣民眾黨主席柯文哲上銬照片為主照。對此，民眾黨團副總召吳春城11日痛批，公視已嚴重違反媒體新聞中立以及無罪推定原則，對公視予以譴責，並發文給“文化部”及公視對此事回覆說明。在民眾黨猛烈抨擊下，該張照片昨天傍晚已從該網站上撤除。



吳春城指出，公共電視違反新聞中立、新聞專業不只1、2次，顯然內部新聞控管已出現大問題。民眾黨“立委”張啟楷質疑，Taiwan Plus身為國際媒體竟然無視新聞專業，對於柯文哲事件完全違反無罪推定原則，公共電視在新聞製播方面應該做為所有媒體楷模，不能淪為綠媒或政黨打手。



公視昨表示，有關Taiwan Plus報導美國總統大選出現新聞失當一事，該單位虛心檢討相關作業流程。網站“台灣打擊貪腐”精選主題，首圖已進行調整，目前因新聞議題輪播機制，該主題暫時隱蔽。



針對各界對於Taiwan Plus有關新聞製播、新聞畫面、網站呈現的批評，“文化部”表示，已請公視應依照所訂“公視節目製播準則”等，全面性徹底檢討新聞作業各項標準及流程。公視15日召開新聞暨節目自律委員會，將請Taiwan Plus提出檢討報告。