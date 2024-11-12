柯P出不來　民眾黨鷹派抬頭拚黨代表

台中市府顧問蔡壁如。（照:民眾黨臉書） 中評社台北11月12日電／台灣民眾黨主席柯文哲被延押，黨內面對“黨檢媒一體”持續追殺，不滿情緒升溫，鷹派勢力逐漸抬頭，認為原本黨路線太溫和軟弱，“對民進黨理性務實沒有用”，已磨刀霍霍爭搶黨代表，盼將強勢改革聲音帶入決策圈；另一方面，與台中市府顧問蔡壁如友好的地方人士也力拚爭取黨代表，力抗當權派。



根據《中時新聞網》報導，自8月30日檢、廉發動搜索柯文哲至10月25日，民眾黨共新增376名黨員，其中有終身黨員42人，顯示並未出現“退黨潮”。回顧2022年黨主席暨黨員代表選舉，共4294位黨員投票，投票率54.9%。去年因“總統”大選熱度，約有1萬名黨員加入，迄今可投票黨員人數達2萬2581人，視繳費狀況可望再增加，與上次投票相比足足多出上萬人，投票意向備受關注。



據轉述，黨中央鼓勵地方黨部推出適合人選練兵，另有幾個小草系統正在運作，蔡壁如則在中南部積極參加活動，“動得很厲害”，由於地方時常抱怨中央集權，中央與地方矛盾漸深，不少有意參選黨代表的人已被蔡壁如收編。



黨內人士表示，原本鷹派、鴿派各占一半，鴿派認為應按兵不動，等起訴內容再決定如何反擊；但隨著周刊報導“劇情”愈來愈誇張，鷹派漸不滿黨中央“太軟弱”，認為民進黨執政傲慢，“理性務實沒有用”，也抱怨不對媒體、名嘴提告只會讓人軟土深掘，鷹派積極登記參選黨代表，盼改變黨中央路線。



此外，蔡壁如在各地籌組“復仇者聯盟”，要以地方包圍中央，抗衡包括柯家、“立委”黃國昌在內的“當權派”，但黨內人士認為，蔡能掌握的黨員票有限，效果仍待觀察。