台欲購愛三彈、F-35、E-2D　美早拒絕

愛國者飛彈。（照片：台國防部發言人臉書） 中評社台北11月12日電／外媒報導，台灣將向美國提出近新台幣5000億元軍購採購清單，包括60架F-35戰機、4架E-2D預警機、10艘退役軍艦及400枚愛國者飛彈，並爭取神盾艦。據瞭解，在“夢幻採購清單”中，美國不賣F-35戰機給台灣，E-2D預警機售價高，美國要台灣多考慮；衹有愛國者飛彈，如果台美雙方協商汰除愛國者二型，全換成愛國者三型，美方有可能點頭。



英國金融時報11日報導，台灣研擬購買總值逾150億美元（大約新台幣4878億元）的美國武器，包括神盾艦及Ｆ-35匿蹤戰機，藉此向即將上台的特朗普新政府，表明台灣加強抵禦中國大陸的決心。該報導也透露，此次台灣的軍購方案由蕭美琴和“國安會”祕書長吳釗燮負責。



“總統府”發言人郭雅慧未予證實或否認“賴政府”高層是否正與特朗普團隊就可能軍購計劃進行討論。



根據《中時新聞網》報導，以F-35戰機而言，台空軍始終未放棄採購，但美國目前不會賣。空軍曾在2019年10月發布新聞稿說，欲購買F-35戰機，須徵得參與研製的出資國同意才能採購，按照當時規劃量產期程，須等到2044年才有空窗期供售給非會員國。因排隊時間太久，空軍改買F-16V戰機。



至於E-2D預警機，由於台軍E-2K預警機服役已久，空軍確實將E-2D列入優先採購項目，但因每架金額逾百億元新台幣，軍方內部仁智互見，另即便是美方也並非全支持，並認為台灣應先運用MQ-9系列無人機。



有關採購濱海戰鬥艦構想，海軍為因應大陸軍艦在灰色地帶進入，確想採購美軍除役的濱海作戰艦。至2024年，有12艘美軍除役濱海艦可選擇，但經評估，考量艦體載台雖便宜，但改裝太貴，於是打了退堂鼓。



不過台海軍仍希望美方能助台灣建造新一代巡防艦，但這與外媒報導，採購10艘除役軍艦毫不相干。



另是否買美軍陸續退役、排水量約1萬噸的提康德羅加級神盾巡洋艦，前“國防部長”邱國正曾於2022年在“立院”明確表示，“沒有這個規劃”。1位退將說，美國的造艦速度根本跟不上，哪來的神盾艦可以賣給台灣？F-35戰機也差不多。而且台灣根本養不起神盾艦及F-35，不只是錢的問題，也包括人力及維護技術，更何況這些裝備根本不適合台灣防衛使用。



所謂增購愛國者三型飛彈的說法，台軍方已將愛國者飛彈購案結餘款，編列預算採購增程型愛三彈（MSE），唯尚未聞將增購400枚愛三彈。