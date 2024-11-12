看完台官方對美大選報告　牛煦庭：還在鬼扯

藍委牛煦庭。（中評社 資料照） 中評社台北11月12日電／美國總統當選人特朗普將於明年元月20日就職，中國國民黨籍“立委”牛煦庭11日在政論節目表示，他看了“外交部”專報後，萬分恐懼，“外交部”對於未來變局沒有任何掌握，還在用過去那一套拿來做大內宣，沒有專業、沒有任何掌握、預測失準，這是最大挑戰！



牛煦庭質疑，“外交部”到現在還在寫美國未來會領導民主同盟對抗威權集團，“我質詢時問林佳龍部長”，這套說法是拜登政府基本國策，特朗普當選後會持續嗎？“外交部”還在鬼扯說會持續。



牛煦庭是政治大學外交學系學士，倫敦政經學院（LSE）國際政治經濟學碩士。曾任兩屆桃園市議員，2024年首次當選“立委”。



根據《中時新聞網》報導，牛煦庭11日在政論節目《庶民大頭家》說，2016年特朗普和蔡英文通電話，民進黨拿來大內宣說是外交突破，但從外交專業來說，這算哪門子外交突破？如果硬要說外交突破，萬一賴清德和特朗普沒有通上電話，算不算外交倒退？



牛煦庭認為，特朗普本身就是一位不可預測性非常高的政治領導人，台灣最大問題是，“我不認為外交部有做任何準備！”



牛煦庭透露，美國總統大選在開票時，“立法院”“外交國防委員會”有請“外交部”做專報。萬分恐懼的是，看了那一整本“外交部”未來業務和台美關係報告，完全沒有寫在重點上。



“我當場拿例子打臉”，牛煦庭舉例，烏俄戰爭，拜登政府大量援助烏克蘭，是不是就是民主同盟對抗威權集團；請問特朗普的態度是什麼？他要終結戰爭！



牛煦庭強調，這件事情彰顯“外交部”對於未來變局沒有任何掌握！還在用過去那一套拿來做大內宣，沒有專業、預測失準，這是最大挑戰！