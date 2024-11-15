潘孟安率考委被提名人拜會藍黨團　氣氛佳

潘孟安率相關被提名人拜會國民黨團。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月15日電（記者 楊騰凱）“總統府”秘書長潘孟安今日中午率“考試院”正副院長被提名人周弘憲、許舒翔及其他7位“考試委員”被提名人拜會中國國民黨黨“立法院”黨團。由於“立法院”今日召開院會，國民黨團總召傅崐萁遲了約5分鐘才率黨團代表們到場，不過雙方見面整體氣氛良好，國民黨團也承諾將盡快審查“考試院”人事。



潘孟安今日率“考試院長”被提名人周弘憲、副院長被提名人許舒翔，以及“考試委員”被提名人邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬·納威赴“立法院”拜會國民黨“立法院”黨團。藍營出席成員包括黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇以及藍委林倩綺、張智倫。



“考試委員”被提名人藍白皆有，包括邱文彥、呂秋慧有國民黨籍，邱甚至擔任過國民黨籍“立委”。而鄧家基不僅是台灣民眾黨主席柯文哲擔任台北市長時期的副市長，更在柯參選2024時，擔任柯文哲競選辦公室主任委員。



由於今日“立法院”召開院會，傅崐萁與其他國民黨團代表遲到約5分鐘才現身，不過雙方整體會面氣氛融洽，潘孟安介紹每一位“考試院”被提名人時，傅崐萁都率眾鼓掌，沒有任何劍拔弩張之感。

