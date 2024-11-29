李隆生語中評：特朗普可交易性格 台風險大

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月29日電（記者 方敬為）美國共和黨籍總統當選人特朗普宣布首波關稅策略，將對中國加徵10%，與先前宣示的60%有落差。台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，特朗普的貿易戰沒有通則，而是採各個擊破的方式，以尋求美國最大利益，特朗普先前喊出加徵60%關稅，顯然是拉高談判籌碼，但實際情況，其實仍有可交易的空間，對台灣而言，風險相對高。



李隆生強調，無論未來是台海發生衝突，又或者美國將台灣交易出去，美國都只希望中國拿到的是一個空殼，才符合美國的國家利益。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



特朗普日前在社群媒體發文，揚言上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，是其選後就兌現關稅政見最清晰的一次表態，不過與先前競選期間喊出對中國課徵60%到100%關稅有落差。



李隆生表示，觀察特朗普第一任期4年的作法，由於特朗普是十足的商人，有時候喊出來跟實際做的未必同步，就好比買賣雙方討價還價的時候，首先會先將條件拉高，增加自己的談判空間，逼迫對方讓步，這也是特朗普慣用的手段。

