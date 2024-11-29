陳朝南：台遊艇走客製化　特朗普關稅戰有利

台灣遊艇工業同業公會理事長、南海遊艇公司總經理陳朝南。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月29日電（記者 蔣繼平）台灣遊艇產業是全球第四大、亞洲第一大，而高雄佔全台產值八成，是遊艇製造重鎮。台灣遊艇工業同業公會理事長、南海遊艇公司總經理陳朝南接受中評社表示，台灣外銷強項是在“客製化”的專長上，這部分國際要趕上很難，面對未來中國大陸遊艇製造上的競爭，特朗普上任後開打關稅戰2.0，台灣也會相對獲益，保有優勢，持續外銷歐美為主。



台灣遊艇近年出口產值，2021年94艘、新台幣69億3267萬元，2022年84艘、76億4398萬元，2023年108艘、82億8727萬元，產值逐年成長，主要出口到歐美國家。而台灣遊艇95%以上外銷，高雄產值又佔全台約80%，可說是遊艇製造重鎮。



台灣國際遊艇展28日起一連四天在高雄開展，並於28日傍晚在嘉信22號遊艇碼頭舉辦開幕典禮。針對台灣遊艇產業的優勢，陳朝南表示，想要客製化的遊艇只能找台灣，現在台灣所做的遊艇越來越貴、越來越大，都走客製化，客製化在國際競爭上非常有優勢，購買大型遊艇第一考慮是品質，再來才會是價錢，台灣有技術也有價格競爭力，過去出口一艘遊艇平均10萬美金，現在出口一艘遊艇100萬到200萬美金，差別在這裡。



疫情期間，遊艇產業也沒有衰退，因為避免群聚，玩遊艇反而成為一種隔離的休閒方式。陳朝南表示，遊艇產業這幾年都成長，2022年、2023年一年比一年高，今年截至11月估算起來產值已經超越去年，疫情沒有退步更成為助力，產值一直上來。台灣目前主力是賣中大型的船，長度50呎以上。



對於高雄近年打造許多遊艇碼頭，這次遊艇展也在亞洲新灣區4大碼頭：亞灣、嘉信、亞果、及第三船渠等遊艇碼頭分別舉辦。陳朝南表示，高雄是全台製造中心，但未來也可以成為休閒中心，氣候好有優勢，但台灣四面環海，有些法令過時還是要修改，幫助遊艇休閒更加蓬勃發展。

