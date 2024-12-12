陳學聖：兩岸和平是目標　馬王朱殊途同歸

前藍委陳學聖接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月12日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍前“立法院長”王金平日前提出新兩岸論述“兩岸治權互不隸屬，“主權”同而不分”，引發話題。國民黨籍前“立委”陳學聖接受中評社訪問表示，兩岸和平是王金平政治生涯最後的階段目標，也是用盡畢生力量要展現的高度，雖說與國民黨主席朱立倫、馬英九的論述有所差異，但三者皆殊途同歸，在民進黨執政造成兩岸僵局下，都將是新出路。



針對王金平近期動作頻頻，陳學聖說，王金平已體驗到，這是政治生涯最後階段的拚搏，那就是要為了兩岸和平，其實他曾在2016至2020之間，王金平擔任“立委”、卸任“立法院長”時，他認為王金平是最適合當海基會董事長的人選，如今提出了第三條路、新的想法，對國民黨來說都是很好的。



陳學聖，出生於台北市，台灣大學政治學系學士、淡江大學中國大陸研究所碩士在職專班，歷任記者、2屆台北市議員、電視節目主持人、4屆“立委”、國民黨中常委、桃園縣文化局長、國民黨桃園市黨部主委等。現為國民黨智庫“國政基金會”教文體育組召集人。



陳學聖指出，王金平的政治背景是日據時代的南部人，擔任過“立法院長”，長期推動兩岸宗教交流，很適合來做兩岸和平的推動工作，台灣人對王金平的信賴度也夠，連民進黨都不太能去質疑王金平，因王比民進黨還更加本土。



陳學聖向中評社說，王金平已體認到，當藍綠僵局時，王金平設法找出第三條路與想法，雖然對國民黨或大陸國台辦來說，王金平沒有提及九二共識，但在談“主權”時說了“同而不分”，表示“主權”還是在“一中憲法”下；“治權互不隸屬”這句與馬英九的論述差不多，治權互不隸屬、相互也不否認，王沒有去挑戰“主權”的論述，在治權尚要維持現狀，對台灣、對藍綠來說，都應是好事。

