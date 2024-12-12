中評關注：綠抗中牌打過頭效果遞減？

最近從王金平、雙城論壇等，藍營在兩岸交流上力度加大，民進黨政府的“抗中牌”效果似乎有遞減之感。（中評社 資料照） 中評社台北12月12日電（記者 黃筱筠）前“立法院長”王金平提出兩岸新論述，民進黨“立院”黨團回應這是“一國兩制”的說法，但府院黨並未公開抨擊王金平。甚至王還公開回擊綠委沈伯洋“你這麼厲害，就趕快想一個辦法解決紛爭”。台北市長蔣萬安也將持續舉辦雙城論壇，但陸委會有條件放行，把大陸軍演與壓力當成條件，可是陸委會若不讓雙城論壇舉辦，何不通通封殺陸方名單，直接不放行，把主動權交給北市府，就是不想背負阻礙兩岸交流的罪名。



民進黨能夠持續執政，“抗中牌”確實扮演重要的關鍵角色。只要選舉時“抗中牌”一舉，綠營支持者就會歸隊。但目前兩岸情勢緊張，身為執政者若衹有抗中這個方法，卻無法緩解兩岸緊張，民眾是會擔心兩岸持續緊張，甚至擦槍走火，這對於民眾生活會造成嚴重影響，只要一開戰，連生活都是問題。



這樣的壓迫感，執政的民進黨應該也有深切感受，但如何平衡抗中牌凝聚支持者，與不讓兩岸情勢太過緊繃造成民眾憂心，民進黨正在找尋平衡點。最近王金平主張“兩岸治權互不隸屬，主權同而不分”，民進黨大聲批評者不多，主要是不分區“立委”沈伯洋，但卻遭王金平反嗆回去。



民進黨府院黨並未公開批評王金平的兩岸新論述，綠營似乎在觀望王金平的論述，在台灣內部、中國大陸甚至美方的接受度有多高，畢竟王金平在國民黨內屬於本土派，民進黨支持者也比較能接受，若台灣民眾接受度高，或是中國大陸、美方也能在某程度上接受，那民進黨能否借重王金平論述來化解兩岸緊張？這在民進黨執政兩岸僵局之下，未必不是一個選項。

