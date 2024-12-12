藍明甲動備戰3大法案　綠嚴陣以待

國民黨團6日提出議程變更要處理選罷法修正案相關議程，藍綠爆發激烈肢體衝突。（中評社 資料照） 中評社台北12月12日電／“立法院”日前因《公職人員選舉罷免法》修法爆發朝野激烈衝突，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤透露，中國國民黨主席朱立倫下軍令狀，要求這會期通過《選罷法》、《“憲法”訴訟法》與《財劃法》，民進黨團將嚴防到底。而3法將成為未來“立法院”會攻防焦點，國民黨“立法院”黨團也祭出13日甲動備戰，是否在當天闖關以及最終戰術將待黨團大會決定。



根據《中時新聞網》報導，據瞭解，國民黨團已經發出周五的甲動通知，更要黨籍“立委”都穿上白色外套備戰，13日院會議程已經訂出，討論事項排入《選罷法》、《“憲法”訴訟法》以及《財劃法》。若國民黨要闖關，不排除於當日提出變更議程，將三案順序挪移優先處理，最終戰術將待周五上午的黨團大會決定。



國民黨團總召傅崐萁11日在朝野協商時大吐怒氣，強調民主“國家”在“國會”裡什麼事都可以進行討論，什麼事都可以進行研究，但是最終民主“國家”是數人頭不是比拳頭。傅強調，選罷法一案已經過所有的章程、所有的議事規則，韓國瑜還召集了兩次協商後交院會處理，但民進黨拳腳相向，這是民主進步嗎？



傅崐萁指出，國民黨按照議事規則進行，難道還要提早3天、5天前公告，要民進黨同意才能處理嗎？傅批，難道“中華民國”的“國會”已經戒嚴了嗎？如果都需要民進黨同意才能進行，那以後沒有什麼好協商的，你要的就拿去，在野黨的東西處處不尊重，還有“國會”民主嗎？人的忍耐是有限度的，人民的忍耐是有限的。



吳思瑤表示，“國會”上禮拜五針對選罷法激烈攻防，預計這周跟接下來都是攻防焦點，而此次會期總共三大重點法案，包含《選罷法》、《“憲法”訴訟法》與《財劃法》，據黨團瞭解，由朱立倫親下軍令狀，要求該3法要在這會期通過，黨團會努力捍衛民進黨立場。