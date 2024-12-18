陳正祺：美加強對中圍堵　籲台企業調整布局

台“經濟部次長”陳正祺。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電（記者 俞敦平）三三企業交流會今天舉行例會，邀請“經濟部次長”陳正祺談“由中美爭霸戰看全球經濟整合”。他指出，美中經濟競爭正在改變全球供應鏈格局，對國際貿易和區域合作帶來深遠影響。他呼籲台灣企業積極調整布局，以應對新局勢帶來的挑戰與機遇。



三三會18日在美福飯店舉行2024年12月份例會，由三三會理事長林伯豐主持，並邀請“經濟部次長”陳正祺以由“美中爭霸看全球經濟整合”為題進行主題演說。



陳正祺首先回顧美中經濟互動的歷史。他提到，美國在2017年即開始對中國大陸發動一系列貿易政策，包括“301調查”及“232鋼鋁關稅”等，理由是中國大陸的經濟行為構成對美國國家安全威脅。當時中國大陸提出“中國製造2025”計劃，意圖透過技術進步和產業升級，提升在全球價值鏈中的地位。這一目標引發美國的高度警惕，並導致美國加強對中國大陸的圍堵政策。



特朗普政府的對中政策是這場角力的起點。陳正祺指出，特朗普以貿易逆差問題為由，採取激進的單邊措施，例如普遍關稅的徵收，以及對特定中國大陸企業的限制。他形容特朗普的政策具有強制性和不常規性，例如通過提高關稅迫使盟國結盟，或以美國市場准入為誘因換取技術合作。這些舉措一方面成功遏制中國大陸的部分產業發展，但也在全球引發貿易報復風險，甚至挑起盟邦內部的價值觀分歧。



陳正祺指出，拜登政府雖然在手段上有所調整，但在對中政策的大方向上延續了特朗普的路線。拜登提出的供應鏈重組計劃針對包括半導體、製藥及量子技術在內的關鍵產業，強調供應鏈的安全與自主。與此同時，美國與其盟友，例如日本、韓國及歐盟，強化了在技術與經貿上的合作，以共同應對中國大陸的崛起。然而，陳正祺指出，拜登的政策更具包容性，例如以補助與協議為誘因，與盟邦達成更密切的合作。

