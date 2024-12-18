青鳥連三天動員　500人寒夜衝國民黨嗆聲

青鳥連三天動員，首場衝國民黨中央黨部外嗆聲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）呼應賴清德與民進黨的訴求，挺綠民間團體“台灣經濟民主聯合”、“台灣公民陣線”18日起連三天發起“冬季青鳥在台北”抗議活動，今晚在中國國民黨中央黨部前集會。現場約500人到場，抗議國民黨將於週五院會審查《公職人員選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》、《財政收支劃分法》三項修正案。



“冬季青鳥在台北”抗議活動18日週三登場，首場在國民黨中央黨部外集結。19日週四晚間則在“立法院”外濟南路集結，抗議國民黨團總召傅崐萁，舉行“討伐傅崐萁大遊行”繞行“立法院”。20日週五當天是“立法院”院會，青鳥從早上開始就會在“立法院”外濟南路集結，觀看院會議事直播。



“立法院”週五院會討論事項前三案的政治性都極強，分別是攸關罷免連署加嚴的《公職人員選舉罷免法》修正案、主張提高“釋憲”判決門檻的《“憲法”訴訟法》修正案，以及要求中央釋出財源的《財政收支劃分法》修正案。



今晚在國民黨中央黨部外集結的“冬季青鳥在台北”約500人到場，主持人輪番控訴國民黨團《公職人員選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》、《財政收支劃分法》三項修正案的不是，講到激動處台下群動也都跟著鼓掌吆喝。



今晚台北氣溫約15度，以台北來說已算相當寒冷，現場可以見到主辦單位提供暖暖包、礦泉水等供與會民眾免費索取。



警方用兩層護欄圍在國民黨中央黨部外，隔絕青鳥集會人馬與國民黨中央黨部。



國民黨也啟動反制措施，在黨部擺放一只豬造型的大型氣球，上面寫“民進黨求官求職博覽大會”，藉此諷刺號召青鳥行動的主辦方是為了向民進黨輸誠求官。