中評鏡頭：哈爾濱日軍731部隊罪證陳列館

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館成了超夯景點。（中評社 張嘉文攝） 中評社哈爾濱12月19日電（記者 張嘉文）馬英九18日率領大九學堂20多位學員第三次訪陸，首站抵達有冰城之稱的哈爾濱，接下來幾天其中一個行程將前往位於哈爾濱市的731部隊罪證陳列館，該館是侵華日軍第七三一部隊的重要遺址型博物館，近日才完成修整重新開放，已成為超夯景點，幾乎天天都有遊客大排長龍等入場，想一睹當年抗日戰爭的歷史情景。



位於哈爾濱的“侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館”，前身是1982年成立的“哈爾濱市平房區文物管理所”，該處原是日軍侵華期間，對中國人民進行細菌戰之“731部隊”的所在地，部隊設施大部分在日軍戰敗後遭日軍炸毀，現存遺址共27處。



今年12月2日，本部舊址曾經閉館，後於12月13日重啟開放，包含將原有“殉難者名單牆”恢復展出，雋刻3000個長方形石碑，主要包含在731部隊“四方樓”慘遭人體實驗的受害者1549人，以及在中國南方地區遭侵華日軍細菌戰攻擊的中國受害者1256人。



“侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館”現為大陸4A級景區、大陸國家一級博物館、大陸全國愛國主義教育示範基地、大陸全國重點文物保護單位、首批國家級抗戰紀念設施。