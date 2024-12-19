中評現場：東北冰雪讓馬想起留美時期超興奮

馬英九首度造訪東北，零下的天氣讓他憶起留美時期心情特別興奮。（中評社 張嘉文攝） 中評社哈爾濱12月19日電（記者 張嘉文）馬英九18日率領大九學堂20多位學員再次訪陸，首站前往有冰城之稱的哈爾濱，由於當地氣溫為零下17到22度，冰天雪地的寒冷天氣，讓馬英九一抵達後就感到非常興奮，原來是因為他年輕時期在美國波士頓的哈佛大學留學時，當地的冬天也常是零下氣溫，所以讓馬回憶起當年留學的點滴，對接下來的哈爾濱行程自然有更多的期待。



馬英九還在國台辦主任宋濤舉辦的歡迎晚宴上有感而發說，他年輕時赴美求學，常處在冰天雪地的環境中，抵達哈爾濱後窗外的場景，非常像他當時的觀感，加上這次帶著年輕人來造訪東北，兩相疊加下，讓他更感受到特別的意義。



但由於馬英九今年已是74歲，非當年在美國留學的年輕小伙子，馬英九基金會人員此次也幫馬做好了萬全的禦寒準備，在18日晚上馬英九和宋濤的會面時，馬在西裝內也特別加上了羊毛背心，看得出來有做好保暖措施。



這是馬英九第3次率團訪陸，此次訪陸行程從18日到26日，19日將出席哈爾濱最盛大的海峽兩岸青年冰雪節，參訪太陽島冰雕博物館、冰雪大世界和侵華日軍731部隊罪證陳列館。21日則會轉往成都，預計將赴三星堆博物館、杜甫草堂博物館、都江堰水利工程、大熊貓繁殖中心等地參訪。