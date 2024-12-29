中國大運河展揚州移師高雄佛光山　湧人潮

覽導人員介紹“安福盧”就是乾隆六下江南所乘的龍船。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月29日電（記者 蔣繼平）想一睹世界文化遺產的中國大運河的風采，現在不用跑到揚州了，“行舟•運河─中國大運河博物館沈浸式舟楫文化展”搬到高雄佛光山的佛光緣美術館展覽，可欣賞到春秋至明清的25艘舟楫模型，譬如乾隆六下江南所乘的“安福盧”，還有180度的環幕沙飛船沉浸式體驗，都讓人大開眼界，開幕湧入數百人觀展。



“行舟•運河─中國大運河博物館沈浸式舟楫文化展”30日在高雄佛光山佛光緣美術館總館進行開幕典禮，展期將到明年7月2日為止，主辦單位是中華文物交流協會、佛光山文教基金會，並由位於揚州的中國大運河博物館、高雄佛光緣美術館來承辦展覽。中國大運河博物館館長鄭晶率團從揚州來台參加，佛光山常務副主持慧傳法師等人到場主持。



佛光緣美術館表示，中國大運河是一條連結千年的水上之路，縱貫南北，2014年被列為“世界文化遺產”。運河沿線船隻的頻繁往返，不僅促進了沿岸的經濟繁榮，也蘊含著豐厚的歷史內涵。被譽為中國大運河百科全書的揚州中國大運河博物館，首次來台與佛光山進行交流展出。



本次展覽總共將春秋至明清時期等25艘船隻模型，以“虛實結合”的方式，講述大運河上舟楫的類型、演變等故事，共分為四個部分：“乘風破浪”、“百舸爭流”、“萬象繁繪”、“沙飛船”，並以多媒體展示手法，帶領觀眾感受大運河文化與歷史風貌之美。



展覽可以近距離欣賞到各種官府座船、皇家船、差役船、漁船、客貨船等等。譬如“安福盧”就是乾隆六下江南所乘的龍船，可想見當時乾隆御舟，金碧輝煌、精緻雄偉，若長龍臥波，繡滿龍紋的船帆直插天際的情景。



而雜技船、龍舟模型也有搭配數位化，一旁可使用螢幕呈現虛擬畫面，呈現當時船員做動的樣子。在無錫快船、汴河客貨船的模型區，觀眾也可利用螢幕瞭解各個朝代的舟楫不同及演變。



另外，走進“沙飛船沉浸式體驗空間”，可以體驗站在甲板上，觀看古代運河180度的環幕影片，欣賞大運河的四季及岸邊風貌，時而雪花紛飛、時而岸上燈火通明，讓人看得十分陶醉，不少人在這裡拍照打卡，十分過癮。