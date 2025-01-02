藍黨團：綠剝奪陸配參政權遂行“兩國論”

國民黨團召開“賴政府剝奪30萬陸配參政權！民進黨違憲硬幹‘新兩國論’！”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍前南投縣議員史雪燕為大陸籍配偶，台“內政部”去年12月史未放棄對岸“國籍”為由，解除史雪燕過去的議員職務。國民黨團今日召開“賴政府”剝奪30萬陸配參政權！民進黨“違憲”硬幹‘“新“兩國論”’！”記者會。藍委翁曉玲表示，其實依照規定，賴清德當然也會被認定為中國人，今天“賴政府”剝奪史雪燕公職資格，就是要遂行“兩國論”，進行政治迫害。



今日記者會，由黨團副書記長林沛祥主持，與會成員包括藍委游顥、馬文君、羅智強、黃建賓、翁曉玲，國民黨籍前南投縣議員史雪燕也列席。



“內政部”去年12月2日以“未依‘國籍法’放棄其他國籍”為由，將兩年前就已卸任議員職務的史雪燕解職，並函請南投縣議會追回史雪燕任職期間領取的研究費。但國民黨團認為，“中華民國憲法”不把大陸視為外國，不得以“國籍法”處理陸配參政，大陸人士應優先適用“兩岸人民關係條例”，只要在台設籍10年即可參選公職。



翁曉玲表示，“賴政府”就是透過剝奪史雪燕的公職資格，遂行他的“兩國論”以及政治迫害的意圖，這是非常糟糕的事情。依照“憲法”、“兩岸人民關係條例”的規定，所有大陸地區人民就是“中華民國”國民，這是無庸置疑的的。如果賴清德不把大陸人民視為“中華民國”國民，那賴有種大可直接宣告“兩國論”，就承認大陸是另外一個國家，把兩岸地區的關係講清楚。



翁曉玲指出，否則“兩岸人民關係條例”規定很清楚，所謂大陸地區人民，就是指在大陸地區設有戶籍的人民，這是法規當中的名詞定義，講得很清楚。

