吳思瑤：蕭美琴棄美籍任公職　藍勿偷渡一中

吳思瑤拿出製作好的看板說明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月2日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍前南投縣議員史雪燕為大陸籍配偶，“內政部”去年底以其未放棄對岸國籍為由，發文將史雪燕過去的議員職務解職，並要求追回已領取的研究費。國民黨“立法院”黨團今日召開記者會抨擊“賴政府”剝奪30萬陸配參政權，“違憲”硬幹“新兩國論”。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天則表示，國民黨勿藉機偷渡一中概念，蕭美琴過去出任僑選不分區“立委”時，就放棄美國國籍。



吳思瑤今天有備而來，拿出事先製作好的看板表示，放棄戶籍不等於放棄國籍，所以國民黨不要帶頭偷換概念，藉機偷渡一中概念。



中國國民黨團今天強調，依“中華民國憲法”，大陸並非外國。



吳思瑤指出，在台灣國籍法規定，享有雙重國籍，必須放棄雙重國籍才能參選，這是一視同仁。無論雙重國籍是美國、加拿大、中國，都要放棄，因為參選公職對國家有忠誠義務，為什麼中配就要有特權，為什麼陸配能夠違反台灣法令，事實很清楚。



她強調，國民黨大肆為史雪燕做論述，不合理、不合法主張，就是偷渡一中概念。即便是陸配、中配也要守法。雙重國籍參選者都要放棄國籍，才能擔任公職。過去蕭美琴擔任民進黨僑選不分區“立委”時，上任時就放棄美國國籍。賴佩霞也在參選時放棄雙重國籍，這是平等的原則，一視同仁天經地義，沒有人可以例外，中配也不例外。