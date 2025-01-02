“政院”對憲訴法提覆議　卓榮泰：窒礙難行

卓榮泰。（照：“行政院”提供) 中評社台北1月2日電／“立法院”日前三讀通過《“憲法”訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》修正案，其中，憲訴法已送達“行政院”。“行政院會”今天討論通過覆議案，呈請賴核可後，移請“立法院”覆議。“行政院長”卓榮泰指出，相關修法是以立法凌駕司法、癱瘓“憲法”法庭運作，窒礙難行。



“行政院”發言人李慧芝主持“政院”會後記者會時轉述，卓榮泰表示，此案經研議後，《“憲法”訴訟法》第30條第2項至第6項規定，以立法凌駕司法，用不合理的門檻對“憲法”法庭的運作造成實質影響，違反“司法院”大法官“憲法”忠誠的義務，嚴重影響人民及機關尋求救濟或解決“憲法”爭議的權利，對憲政秩序造成危害。



卓榮泰提到，修正條文第4條第3項規定，對“總統”提名大法官後，“立法院”行使同意權的期限沒有規定，無助於維持“憲法”法庭穩定運作，欠缺規範實義。另，修正條文第95條規定，使現任大法官無法行使“憲法”上的職權，癱瘓“憲法”法庭運作，且因欠缺過渡條款之設計，制定原以係屬“憲法”法庭之案件無一妥善處理等窒礙難行之處，依“憲法”增修條文第3條第2項第2款規定提出覆議。



卓榮泰強調，“憲法”就政府體制採五權分立的五院體制，“憲法”的機關權利之行使不能違反權力分立與制衡的原則，也不能侵害其他“憲法”機關的權力核心範圍，或對其他“憲法”機關的權力之行使造成實質妨礙，也因此，立法對大法官行使職權的方式不得過度干預或造成實質妨礙，否則即侵害司法權行使之權利範圍，違反權力分立與制衡的原則。



卓榮泰強調，“行政院”作為“國家”最高行政機關，有責任捍衛憲政秩序並守護人民的基本權利，本次透過覆議，希望透過憲政運作的過程，請“立法院”再次審議法案的內容，找出符合憲政與“國家”利益的最大共識，並妥適回應公民社會與各界的訴求，維護憲政體制的健全運作。