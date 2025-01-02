羅智強指柯案損害司法公信力　產生信任危機

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月2日電(記者 俞敦平)針對台灣民眾黨前主席柯文哲案今日將三度召開羈押庭，中國國民黨籍“立委”羅智強今日受訪時表示，檢方在調查過程中多次偵查不當公開，嚴重損害司法公信力。他認為，司法體系長期遭執政黨政治化操控，導致民眾對司法的不信任感升高，此案已非單純的個案問題，而是司法體制信任危機的縮影。



柯文哲案涉及多項指控，包括收賄、圖利和公益侵占等罪名。台北地檢署於2024年12月26日結束調查，並對柯文哲提出起訴，要求判處28年6個月的徒刑。今天，台北地方法院將第三度召開羈押庭，針對柯文哲及其他被告的羈押問題進行審理。



對此，羅智強今受訪時表示，柯文哲是否有罪應由法院判定，但檢方在調查期間多次將偵查內容公開，對司法公正性造成極大傷害，甚至動搖了司法的基石。



羅智強認為，此案背後反映的是司法長期被執政黨當作政治工具的現象。他批評民進黨執政多年，檢調機關政治化問題越加嚴重，讓民眾對司法的信任度大幅下降。他援引“新國會智庫”的民調指出，與十年前相比，現今超過半數的民眾對司法失去信任，這顯示問題早已超越個案本身，而是整體司法體系的信任危機。



羅智強強調，司法應該在高敏感度的案件中保持中立，但柯文哲案的處理方式卻使人質疑司法是否已被操控。他呼籲相關單位深刻檢討，避免類似情況重演，同時建議“國會”未來應加強對司法體系的監督，確保司法獨立性不受干擾。



羅智強最後提醒，柯文哲案不僅關乎個人法律責任，也是一個警訊，反映出台灣司法體系改革的迫切性。如何重建司法信任，是當前政府與司法單位必須面對的重要課題。