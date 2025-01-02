應曉薇抵法院準備開庭　沈慶京取消手術

應曉薇在律師攙扶下準時抵達台北地院。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月2日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪被起訴求刑28年6個月，以新台幣7千萬元交保，台北地檢署不服抗告再度成功，柯文哲等4名被告2日晚間6點將第三度列席羈押庭。台北地方法院臨時通知被告於上午11點來報到，2人準時報到，柯文哲剛抵達新竹台大醫院探望老父後又先返台北住所，威京集團主席沈慶京則取消手術出院，2人遲到。



柯文哲、沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、柯文哲前財務長李文宗、前台北市副市長彭振聲等5人涉入京華城圖利、收賄等罪弊案，柯文哲首次羈押庭被裁定3千萬元交保，北檢第一度向台灣高等法院抗告成功，柯二度出庭羈押庭被提高至7千萬元交保、增加電子腳鐐等監控設備。北檢不服二度抗告又成功，台高院1日晚間8點多發回台北地院更裁，柯等4名被告預計晚間第三度出庭羈押庭。羈押庭審判長仍為法官江俊彥。



北院外一樣出動約70名警力維安，並架上隔柵，以防柯粉小草釀衝突，大批媒體在場等候。



北院表示，合議庭預計由3位法官開3個法庭同時訊問，合議庭發給檢辯雙方的通知是請被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗於上午11點至北院報到，並在候審室等候晚間6點開庭。



應曉薇在律師陪同下第一個先準時於11點抵達，李文宗隨後也到，面對媒體均不語。



柯文哲一早7點18分離開台北住所。7點30分抵達巨曜法律事務所，與委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘商討出庭攻防對策。柯律見約2小時，10點38分才抵達新竹台大醫院，探望高齡93歲、罹患淋巴癌的老父柯承發。隨即收到11點要到北院報到通知，11點26分離開醫院，明知遲到，但先返回台北住所才要赴北院。



沈慶京原本安排過幾日在台大醫院進行手術，但已緊急取消辦理出院，預計2點前抵達北院。