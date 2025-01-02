黃國昌任民眾黨代理主席　邱臣遠：感謝承擔

邱臣遠今日受訪感謝黃國昌願意承擔民眾黨代理主席的工作。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月2日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲1日請辭，中央委員會議通過由民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌擔任代理黨主席。民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日受訪時表示，感謝黃國昌願意在這個時候出來承擔，柯是民眾黨的領袖，也是民眾黨的創辦人，他對柯的所有決定都會予以尊重，也尊重黨內的機制。



邱臣遠今日到新竹市關埔重劃區視察污水下水道建設工程，會後接受媒體聯訪時，針對台灣高等法院再度將包括柯文哲在內等4名被告發回台北地院更裁一事，邱指出，對於高院的裁定，他除了深表遺憾之外，還是支持柯能夠捍衛自身的清白跟權益，也期待法院能夠進行公平的審理。



媒體詢問，對於黃國昌接任民眾黨代理黨主席的看法？邱臣遠強調，柯文哲是民眾黨的領袖，也是民眾黨的創辦人，所以他對柯主席的所有的決定都會予以尊重，也尊重黨內的機制，更感謝黃國昌願意在這個時候出來承擔。



邱臣遠認為，現階段民眾黨最重要的就是所有的黨公職都必須在自己的崗位上面認真工作，認真去完成每個支持者跟選民所交付的任務跟託付，他也會全心全意的繼續拚市政，認真工作、專心市政是現階段每一個黨公職都必須去落實的最重要文化。



邱臣遠說，“心存善念、盡力而為”是柯文哲創立民眾黨所堅持的民意、專業與價值，他會秉持這樣的理念來做相關的市政推動，也感謝黃國昌願意在這個時候去做這樣的承擔。對內民眾黨必須要團結凝聚共識，對外民眾黨則要回應民意，然後落實相關的市政工作。政治要落實在生活的每一天，認真也是一種文化，他將持續秉持民眾黨的創黨理念，民意、專業、價值來回應所有支持者跟市民的期待。