老家牛肉麵店收攤防罷免？羅廷瑋：無關政治

藍委羅廷瑋（右）與台中市議員張彥彤一同視察台中東區“海螺水公園”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月2日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立委”羅廷瑋父親創立的“老鑼牛肉麵店”去年12月31日吹熄燈號，由於該店在去年“立委”選舉期間，遭質疑侵占公地，成為競選攻防議題，如今收攤，被外界聯想與羅廷瑋被點名罷免有關。羅廷瑋今天對此表示，該店由他的姐姐與姐夫經營，結束營業純屬其個人職涯規劃考量，無關政治，該地爭議先前已解釋過，尊重有關單位後續依法行政處分。



老鑼牛肉麵店在2024“立委”選舉的過程中，一度成為攻防焦點，綠營當時指控羅廷瑋家族長期占用市府已徵收的“兒童公園用地”經營麵店。羅廷瑋則澄清，父親經營麵店也只是承租戶，並提供王姓地主繳納房屋稅及地價稅證明，指出父親合法承租。



隨著選舉落幕，老鑼牛肉麵也得以繼續經營，不過就在去年12月31日宣布停業，引發聯想。由於羅廷瑋近期被親綠團體點名罷免，外界解讀，可能是擔憂牛肉麵店的土地問題再次成為箭靶，所以趕緊在2024年底結束營業。



羅廷瑋2日視察台中東區“海螺水公園”，針對父親創立的牛肉麵店收攤受訪表示，該店鋪目前是由姐姐與姐夫為主要經營者，結束營業是他們基於職涯規劃等考量，姐姐與姐夫有意轉換跑道，父親也尊重他們的決定。



記者追問，結束營業與先前的風波有關？羅廷瑋表示，與政治無關，他也尊重姐姐、姐夫的決定，其實牛肉麵店後續的經營他都不過問，也沒有參與，一切都由姐姐主導，結束營也是如此。

