張永杰：賴若尋求和解應找朱立倫、傅崐萁

國民黨高雄市黨部發言人張永杰。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月2日電（記者 蔣繼平）賴清德昨透露要邀請中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜赴美前到“總統府”喝咖啡。國民黨高雄市黨部發言人張永杰接受中評社訪問表示，賴若有心想要朝野和解，不該跳過國民黨主席朱立倫、國民黨“立院”黨團總召傅崐萁兩人，赴美前的例行公事卻順便喝和解咖啡？這根本是在吃韓國瑜豆腐。



張永杰，1994年生，正修科技大學多媒體設計系學士。擔任國民黨高雄青工總會副總會長、國民黨黨代表，是國民黨高雄市黨部發言人。



張永杰表示，賴清德的這些話藏了太多的權謀了，而且有很多地方不合理，第一，賴若有心要朝野和解，應該賴要自己先放下對立，尤其賴又兼民進黨黨主席，應該去向綠委喊話才對，而不是每天在“立院”護航執政黨、甚至讓議事延宕，失去作為民意代表監督的天職。



張永杰表示，第二，賴清德要進行朝野和解的方式也不太對，“國會議長”本來就是中立，賴不應該是邀請韓國瑜“院長”，或想透過韓來對在野黨的“立委”做指示，這樣反而跳過了國民黨黨主席朱立倫、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁。若賴希望朝野和解，就應該找在野黨的黨主席好好談，不要閃避，才有和解可能性。



張永杰表示，第三，韓國瑜院長早已答應要去赴美慶賀特朗普就職，出發前去找賴本來就很正常，表達一聲準備率團出發而已，就是一種例行公事。怎麼現在又變成賴想要主導，“順便”喝朝野和解咖啡還要談“國家”大事？這也太順便了，根本是在吃韓國瑜“院長”的豆腐。



張永杰認為，上週民進黨“立院”黨團總召柯建銘才揚言要罷免韓國瑜，再度挑起仇恨，現在又變成賴清德要找韓喝和解咖啡，感覺就是玩兩面手法。韓國瑜擔任院長後表現大家有目共睹，民調也翻轉受到民意正面肯定，韓就是保持中立、秉公處理，民進黨真的別什麼都要蹭韓。