柯文哲北院報到　被問是否遭迫害看記者一眼

柯文哲抵達台北地院。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月2日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪被以新台幣7千萬元交保，台北地檢署不服抗告再度成功，柯文哲等4名被告2日晚間6點將第三度出席羈押庭。台北地方法院臨時通知被告於上午11點來報到，柯文哲遲至下午1點6分抵達北院報到，記者詢問“是否覺得受到迫害？是否覺得一定要被押？”柯特別看向記者一眼，不發一語。



柯文哲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、柯文哲前財務長李文宗、前台北市副市長彭振聲等5人涉入京華城圖利、收賄等罪弊案，柯文哲首次羈押庭被裁定3千萬元交保，北檢第一度向台灣高等法院抗告成功，柯二度出庭羈押庭被提高至7千萬元交保、增加電子腳鐐等監控設備。北檢不服二度抗告又成功，台高院1日晚間8點多發回台北地院更裁，柯等4名被告晚間6點第三度出庭羈押庭。羈押庭審判長仍為法官江俊彥。



北院臨時通知上午11點要柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗抵達北院報到，並先進入候審室。應曉薇、李文宗準時抵達，柯文哲則是上午11點26分才離開新竹台大醫院看望父親柯承發，旋即先返回台北住所，於下午1點6分在警方陪同下抵達北院。



媒體詢問“主席心情如何？”、“主席是否覺得被迫害？是否覺得一定要被押？”柯文哲雖不語，但會特地看向發問的記者一眼。隨後警方陪同上2樓前往候審室。



沈慶京則是身體不適，原本預計這幾天要開刀，但又被通知要報到，只好取消手術，預計下午2點會抵達。



柯文哲案三度羈押庭將於晚間6點舉行，媒體、民眾可旁聽，預計下午4點半領限額的證。