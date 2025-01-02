“政院”提憲訴法覆議　府下午火速核可

“行政院”上午針對《“憲法”訴訟法》提出覆議，府方下午馬上核可。（照片：府方提供） 中評社台北1月2日電（記者 黃筱筠）“總統府”發言人郭雅慧今天表示，“行政院”於今日呈報賴清德，對於“立法院”三讀通過《“憲法”訴訟法》修正條文，認有窒礙難行之處，擬依《“憲法”增修條文》規定，移請“立法院”覆議，賴清德已經核可，並在今日回復“行政院”。



郭雅慧說明，“立法院”在去年12月20日三讀通過修正《“憲法”訴訟法》，將對“憲法”法庭運作造成深遠影響，危及“違憲”審查功能。為守護民主自由憲政秩序，保障人民基本權利救濟，賴清德基於“行政院”所提覆議理由，依照《“憲法”增修條文》規定程序，核可“行政院”向“立法院”提起覆議。



郭雅慧強調，賴清德認為“憲法”法庭審判權的行使，不僅攸關“國家”憲政秩序維護，更與人民基本權利保障息息相關。由於本案修正條文實存有高度憲政爭議，期盼能透過“憲法”所定之機制，讓“立法院”朝野政黨，有機會再次檢視法案內容，期盼能夠透過理性溝通與協商，尋求妥適共識。



“立法院”於去年12月20日三讀通過《“憲法”訴訟法》修正案，“行政院”今日趕在“憲法”規定的10日期限內正式拍板提出覆議。並表示今天之內就會跑完流程並送達“立法院”，府方也在下午馬上核可。相較去年“國會”改革相關法案三讀後，“行政院”在去年6月6日提出覆議案，府方在11日才核可覆議案，這次相對上次核可時間很快。



