綠反對警消年改　藍委批別操弄世代對立

藍委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月7日電(記者 俞敦平)“立法院”今日藍白將共同提出修正動議，針對“警察人員人事條例”提出修正案，將警察退休金所得替代率上限調高至80%。中國國民黨籍“立委”李彥秀今受訪時強調修法是對警察人員長期付出的尊重與支持，並希望法案能反映時代需求。另一位國民黨籍“立委”陳玉珍則批評民進黨挑起世代對立，忽視退休警察的生活保障，並呼籲政府承擔撥補責任，避免轉嫁財政壓力。



今日“立法院”院會將預計藍白將共同提出修正動議，針對“警察人員人事條例”提出修正案，該修正案提議將警察人員的退休金所得替代率上限由現行標準調升至80%。此案遭到民進黨強力的反對，民進黨團幹事長吳思瑤批評，此項修法將造成世代對立，並造成退撫基金提早用罄。



對此，李彥秀表示，軍公教及警消人員過去對台灣的貢獻不容忽視，此次修法是基於對警察第一線工作的重視以及當前社會環境變化的需求。她透露，國民黨團持續與民眾黨進行協商，期望形成共識。李彥秀特別感謝警消人員長期付出，認為他們的奉獻應獲得尊重，並希望修法結果能充分回應相關人員的訴求。



陳玉珍則表示，民進黨在討論退休金議題時，常以“世代對立”為由挑起社會紛爭，卻忽視了警察與其他軍公教人員退休後面臨的經濟壓力。陳玉珍提到，現在投身警察工作的年輕人數量已明顯減少，這與退休保障政策的不確定性密切相關。她認為，執政黨在需要警察時高聲呼籲，卻在退休保障上刻意壓縮待遇，這種雙重標準實在令人難以接受。



此外，陳玉珍對於警察退休基金可能破產的說法提出質疑。她援引前“勞動部長”何佩珊的觀點，指出政府若能負責進行撥補，基金運作便能維持穩定。她批評民進黨對台灣財政上更大的問題例如台電的虧損視而不見，卻在警察退休金議題上製造壓力。她呼籲執政黨停止操作社會仇恨情緒，專注於具體政策改善，讓警察人員能在退休後獲得應有的尊重與保障，也希望未來能讓第一線人員在現職時無後顧之憂地投入工作。