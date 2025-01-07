跟著柯建銘走　綠黨團將提案改選正副院長

吳思瑤說今天中午程委會還是會提“立法院”正副院長改選案。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月7日電（記者 黃筱筠）賴清德日前邀約“立法院長”韓國瑜月中訪美前喝咖啡，“立法院”黨團總召柯建銘卻揚言提案改選“立法院”正副院長，這是兩面手法嗎？民進黨黨團幹事長吳思瑤受訪表示，中午程序委員會他們仍會提出改選“立法院”正副院長提案，就看國民黨會不會阻擋。



賴瑞隆說，“國會”是民意最高機構，“國會”動盪政局不會穩定，賴清德身為領導人，當然希望邀請韓國瑜喝咖啡，這也是賴負責的做法，釋出善意、遞出橄欖枝，藍營不要預設立場、扣帽子。



賴瑞隆說，賴清德希望化解朝野僵局，希望與韓國瑜“立法院長”溝通，化解現在的僵局，但在野黨連喝咖啡都要抹黑，這樣朝野對抗何時能解，還是希望賴清德與韓國瑜可以坐下來談。



吳思瑤表示，中午會有程序員會，我們會繼續提出“立法院”正副院長改選案，希望程委會不要擋案，不要把惡例變慣例。



她也說，這是因為從沒有發生過三讀議案經過個別召集委員就拒絕送出法案敦請“總統”公告，過去沒有發生召委或是黨鞭要求，作出傷害民主慣例的作為，我們是因為“立法院”失序提出希望改選“立法院”正副院長，中午程委會就會知道國民黨是否繼續擋案。