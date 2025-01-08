今年春節全台旅宿住房率慘　鄭生昌籲鬆綁

旅館商業同業公會全聯會副理事長鄭生昌。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月8日電（記者 方敬為）今年春節期間全台旅宿住房率統計出爐，平均不到四成，呈現冰風暴。台旅館商業同業公會全聯會副理事長鄭生昌接受中評社訪問表示，住房率不足48%就是賠錢，台灣觀光景氣不佳，全台旅宿業連帶受影響，今年春節假期長達9天，民眾出境旅遊，無可厚非，癥結點在於，海外遊客來台不如預期，這方面有待政府祭出更友善的觀光政策。



鄭生昌強調，旅宿業可以自我檢討，包括環境、提供的服務品質、定價策略等，但問題在客源是否能夠挹注進來？對旅宿業發展而言，無法單靠內需市場支撐，一定要有境外客源。台灣目前呈現嚴重的觀光逆差，台灣的觀光政策與鄰近地區相比，友善度待加強，例如對中國大陸、東南亞遊客的簽證限制，觀光建設的軟硬體、交通的便捷性等，都可能影響海外遊客來台意願。



鄭生昌，旅館商業同業公會全聯會副理事長，曾任台中市旅館商業同業公會理事長，同時也是福爾摩沙酒店聯盟總經理，旗下擁有福爾摩沙草悟道酒店、福爾摩沙ㄤ婿文旅等，對台中市觀光旅宿業發展脈絡相當熟悉。



“交通部觀光署”公布春節連假全台旅宿住房率，平均36.65%，跌破四成，創下2022年來疫後新低，其中去年經歷多次天災重創的花蓮縣僅21.17%，最低。新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等10縣市，春節頭8天平均訂房率均超過四成，其中以苗栗達52.86%最高。

