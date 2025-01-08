徐弘庭：台要擔心 不能被特朗普予取予求

國民黨中常委、台北市議員徐弘庭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月8日電（記者 張穎齊）美國總統當選人特朗普將於20日上任，選前曾提出要向台灣索取保護費、台灣搶走美國的晶片生意等。中國國民黨中常委、台北市議員徐弘庭接受中評社訪問表示，特朗普會加大對台灣的軍售力道，也會想將台積電的核心關鍵技術拉到美國，台灣不能被特朗普予取予求，必須要有相對應的防禦作為。



特朗普提出要對全球課徵10%關稅，要求台灣的防務預算要提高至占GDP的5至10%，並指台灣搶走美國晶片生意等。



徐弘庭表示，特朗普對中國大陸、對台灣的貿易逆差等相關外交手段，會變多，關稅方面更會採取靈活的運用方式，就看中國大陸對美國的外交反制量能到什麼樣的程度，在貿易逆差方面有何妥協。另外特朗普對台灣的軍售力道，一定會加大，民進黨政府不能被美國予取予求。



徐弘庭，出生於台北市，台灣大學政治學系高階公共行政碩士在職專班，32歲即當選台北市第六選區（大安、文山）議員，連任3屆。現任國民黨中常委。曾任前“立委”周守訓、前悠遊卡公司董事長連勝文幕僚、國民黨青年團副總團長、國民黨青工會副總會長、青年發展基金會執行長。



徐弘庭說，可預期特朗普上任後，美國將大幅增加對台灣軍售，台灣能有何因應作為？能有何防禦？面對特朗普也想將台積電等核心關鍵技術拉到美國，台灣政府、台積電有什麼樣的指導原則？

