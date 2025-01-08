中評關注：朱聲援不動員白營遊行有三大考量

國民黨主席朱立倫。（中評社資料照） 中評社台北1月8日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案遭起訴求刑28年6個月，歷經二度交保後，再遭法院羈押禁見，引發支持者不滿，民眾黨號召小草（民眾黨支持者簡稱）1月11日司法節上街“釘孤枝”，抗議司法不公。同為在野陣營的中國國民黨聲援態度和相挺力道如何，將決定未來藍白合作空間。



國民黨主席朱立倫3日在臉書發文“聲援在野力量司法節上街抗議，我是台灣人，我反對綠色威權！”聲援響應白營，後續定調全面鼓勵黨公職人員和支持者出席該活動，但不會以黨的名義動員各地黨部參與。



雖黨中央沒號令動員，但目前藍營民代響應白營司法正義遊行相對踴躍，包括雙北、桃園等北部地區藍委預計出席率會很高，縣市長部分，黨籍雲林縣長張麗善當天在台北有活動，結束後就會和雲林藍委張嘉郡等人趕往現場參加。中南部縣市議員也在自主集結參加，雖沒正式動員，但相挺的力道並不小。



綜觀朱立倫這樣做的原因，背後可能有三個考量，一是考量柯文哲案還在審判中，尚未完全明朗，為整個國民黨留後路；二避免自己接下來黨主席連任路，有任何的翻車風險存在；三則是考量各地縣市長或民代，接下來面對選舉或者可能的罷免，都需要白營勢力的支持或者至少不攪局，所以選擇用鼓勵大家參加的方式表態。



以目前局勢來說，這次的民眾黨司法節遊行抗議活動，是柯文哲辭主席進看守所，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌接下代理主席後的第一場大型集會，所以藍營相挺的程度，一定連帶影響黃後續對藍白合作意願。

